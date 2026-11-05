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05.11.2026 06:31:28
Eco Wave Power Global (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eco Wave Power Global (spons ADRs) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eco Wave Power Global (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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