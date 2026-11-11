EcoAustria: Nachfrage nach Rechenleistung übersteigt Angebot

In Österreich übersteigt die Nachfrage nach Rechenkapazität das Angebot. Das ist das Ergebnis einer Kurzstudie des wirtschaftsliberalen Forschungsinstituts EcoAustria. Demnach fragen heimische Unternehmen derzeit rund 419 Megawatt (MW) an Rechenleistung nach, die dem gegenüberstehende angebotene IT-Last schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut hingegen auf lediglich 80 bis 100 MW. Für Wien ergebe sich vor diesem Hintergrund die Chance, sich als "digitaler Hub" zu etablieren.

Definitive Zahlen für Angebot und Nachfrage gebe es nicht, heißt es in der Studie. Die Nachfrage nach Rechenleistung in Österreich ergibt sich in der EcoAustria-Analyse aus einem Report der Europäischen Kommission, der die kommerzielle Nachfrage nach in Rechenzentren bereitgestellter Rechenkapazität von Unternehmen in Europa auf 15,3 Gigawatt (GW) im Jahr 2025 schätzt. Über die Wirtschaftsleistung lasse sich daraus jeweils die Nachfrage für Österreich und Wien ableiten. Das Angebot an Rechenleistung schätzt EcoAustria auf Basis verschiedener Quellen, darunter ebenfalls der Report der Europäischen Kommission.

Heimische Rechenzentren decken nur kleinen Teil des Bedarfs

Auf Basis dessen steht laut EcoAustria in Österreich eine geschätzte Nachfrage von 419 MW einem geschätzten Angebot von 80 bis 100 MW gegenüber. Damit könnten lokale Rechenzentren nur rund 19 bis 24 Prozent der heimischen Nachfrage bedienen. "Anders ausgedrückt: österreichische Unternehmen fragen 4- bis 5-mal so viel Rechenleistung in Rechenzentren nach wie in Österreich vorhanden ist", so der Studienautor.

Einen Nachfrageüberschuss gibt es demnach auch in Wien, wenn auch weniger drastisch: Hier stünden geschätzte 53 bis 77 MW Angebot einer Nachfrage von 105 MW gegenüber. Damit könnten rund 50 bis 73 Prozent der von Wiener Unternehmen nachgefragten Rechenkapazität von lokalen Rechenzentren bedient werden.

Dabei muss die lokale Nachfrage nicht zwingend von lokalem Angebot gedeckt werden, wichtig ist das nur bei zeitkritischen Prozessen, etwa bei der Fernsteuerung von Fahrzeugen oder in der Echtzeitbildverarbeitung. Wichtig ist die lokale Verfügbarkeit von Rechenleistung auch, wenn es um Datensouveränität geht.

Wien könnte "digitaler Hub" werden

Mit Bau und Betrieb von Rechenzentren gehen laut EcoAustria eine Reihe positiver wirtschaftlicher Effekte einher. Dazu könnten sogenannte Clustereffekte kommen, die dann entstehen, wenn sich durch Standortpolitik im Umfeld von Rechenzentren weitere IT-intensive Unternehmen ansiedeln und so positiv auf Innovation und Produktivität wirken. Sichtbar seien solche Effekte etwa bereits in anderen Großstädten. Dem gegenüber steht der hohe Strombedarf von Rechenzentren, der mittelfristig zu höheren Strompreisen führen könne. Gleichzeitig könnte der höhere Strombedarf die Elektrifizierung und den Ausbau der erneuerbaren Energie im Land vorantreiben. Weitere ökologische Kritikpunkte, etwa Boden- oder Wasserverbrauch, werden in der EcoAustria-Studie nicht behandelt.

Vor diesem Hintergrund ergebe sich für Wien eine Chance, sich als "digitaler Hub" zu etablieren und die regionale Produktivität zu steigern, heißt es in der Studie.

cgh/tsk

WEB https://ecoaustria.ac.at/