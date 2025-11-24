24.11.2025 12:52:00

EcoAustria sieht Deckelung für Strompreis kritisch

Die Bundesregierung will in Krisenzeiten den Strompreis auf 10 Cent (ohne Netzkosten und Steuern) deckeln. Das wirtschaftsliberale Forschungsinstitut EcoAustria hält davon wenig. Die damit verbundene kurzfristige Entlastung könne "zu gravierenden ökonomischen, energiewirtschaftlichen und rechtlichen Problemen führen", heißt es in einer Kurzanalyse des Instituts. Davor hatte die "Presse" darüber berichtet.

Versorger könnten sich bei einer Deckelung nicht mehr durch unterschiedliche Preise voneinander abgrenzen, für Anbieter ohne eigene Erzeugung entstünde ein massiver wirtschaftlicher Druck. "Die Folge wäre ein Energiemarkt mit zu wenig Wettbewerb unter den Anbietern", so Monika Köppl-Turyna, Direktorin von EcoAustria, in einer Aussendung. Auch gäbe es weniger Anreize, Energie zu sparen. Energieversorger könnten mit vorgezogenen Preiserhöhungen reagieren, was sogar zu höheren Endkundenpreisen führen könne.

EU-rechtliche Fragezeichen

Ein Preisdeckel wäre aus Sicht von EcoAustria nur mit Exportbeschränkungen wirksam, diese aber wären EU-rechtlich fraglich. Sollte so ein Preisdeckel aus politischen Gründen verlängert werden, obwohl es der Markt nicht verlangen würde, würde dies notwendige Strukturreformen verzögern und steigende Kosten verdecken.

EcoAustria empfiehlt stattdessen direkte Zahlungen an einkommensschwache Haushalte. Ein "Sozialtarif Plus" könnte zielgerichtet Familien mit geringer Kaufkraft erreichen. Selbst eine Stromkostenbremse wäre "weniger schädlich als ein genereller Preisdeckel". Sie würde zwar ähnliche Probleme wie der Preisdeckel mit sich bringen, wäre aber weniger verzerrend.

tsk/pro

WEB https://ecoaustria.ac.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen