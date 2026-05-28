EcoAustria - Struktur der Firmensteuern entscheidend für BIP-Wachstum

Wie Unternehmen besteuert werden, ist entscheidend für das Wachstum der Wirtschaft. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des wirtschaftsliberalen Forschungsinstituts EcoAustria. Dabei gehe es nicht nur um den Höchststeuersatz für die Körperschaftssteuer (KöSt), sondern um die Gestaltung verschiedener steuerlicher Eingriffe. Wenig Auswirkung auf das Wachstum haben demnach Eingriffe in Einkommensteuern, Konsumsteuern, Vermögenssteuern oder grenzüberschreitende Steuerregeln.

Für die aktuelle Debatte über das kommende Doppelbudget leitet Köppl-Turyna daraus Empfehlungen ab: "Wer die Budgetlücke vor allem über höhere Belastungen für Unternehmen schließen will, riskiert geringere Investitionen und schwächeres Wachstum", schreibt sie. "Höhere Abgaben auf Unternehmen oder eine Verschlechterung steuerlicher Rahmenbedingungen könnten kurzfristig Einnahmen bringen, mittel- bis langfristig aber Wachstum, Investitionen und damit auch die künftige Steuerbasis schwächen".

Die Budgetpolitik müsse die Struktur der Ausgaben reformieren und das Steuersystem solle "Investitionen ermöglichen, statt erschweren." Wachstumsfördernd wären dabei "einfachere Regeln, bessere Investitionsanreize, verlässliche Verlustverrechnung und eine innovationsfreundliche Ausgestaltung der Unternehmensbesteuerung".

Struktur der Unternehmenssteuern ausschlaggebend

Schon eine frühere Untersuchung hatte gezeigt, dass der Höchstsatz der KöSt Unterschiede im Wachstum nicht erklären kann. Monika Köppl-Turyna und Michael Christl von EcoAustria verglichen nun Steuersysteme und BIP-Wachstum in 23 OECD-Staaten. Als Maßstab für die Qualität der Steuersysteme nahmen sie den "International Tax Competitiveness Index" der Tax Foundation, mit seinen mehr als 40 steuerpolitischen Variablen. Je "wettbewerbsfähiger" ein Land nach diesem Index war, desto stärker wuchs die Wirtschaft pro Kopf. Eine Detailanalyse habe dann aber gezeigt, dass von den fünf Steuerkategorien innerhalb des Indexes "nahezu ausschließlich" Unterschiede in der Unternehmensbesteuerung Wachstumseffekte erklären konnten.

Es geht dabei aber nicht alleine um den KöSt-Satz. "Wachstumsrelevant sind vielmehr auch Abschreibungsregeln, Verlustverrechnung, die steuerliche Behandlung von Forschung und Entwicklung, die Komplexität des Steuersystems sowie die steuerliche Behandlung von Eigen- und Fremdkapital", schreiben die Forschenden in einer Aussendung. Ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuersystem senke Investitionshemmnisse, verbessere die Nutzung von Kapital und stärke die Innovationsfähigkeit von Unternehmen.

Der Effekt von Verbesserungen in der Unternehmensbesteuerung zeige sich rasch. Nach drei Jahren gebe es einen kumulierten positiven Effekt von rund 0,16 Prozentpunkten mehr Wachstum je Verbesserung des Indexwertes um einen Punkt, heißt es in der Forschungsarbeit.

tsk/spo

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