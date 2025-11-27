|
EcoAustria wünscht sich bessere Rahmenbedingungen für Start-ups
Darüber hinaus müssten unternehmensrelevante Regulierungen in Europa weiter vereinheitlicht sowie die europäische Forschungs- und Innovationslandschaft stärker vernetzt werden. Geht es nach EcoAustria, sollte sich auch ein kultureller Wandel hin zu mehr Risikobereitschaft vollziehen, um die Gründerdynamik zu fördern. Um dies zu erreichen, könnte man aus Sicht des Instituts gezielte Bildungsinitiativen ins Leben rufen. "Eine solche Kultur des chancenorientierten Unternehmertums ist zugleich Voraussetzung dafür, dass formelle Reformen ihre volle Wirkung entfalten, da kulturelle Normen bestimmen, wie stark politische Maßnahmen tatsächlich in mehr Unternehmensgründungen und Wachstum münden", sagte EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna dazu.
