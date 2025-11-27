27.11.2025 09:01:00

EcoAustria wünscht sich bessere Rahmenbedingungen für Start-ups

Das industrienahe Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria wünscht sich bessere Rahmenbedingungen für Start-ups in Österreich. Für diese bestünden hierzulande und in Europa strukturelle Hürden, die es etwa in den USA nicht gebe. Gefordert sieht das Institut beispielsweise Reformen, um kapitalgedeckte Pensionssysteme zu stützen. Damit könnte mehr Geld für Risikokapitalinvestitionen mobilisiert werden, schreibt das Institut in einer Mitteilung.

Darüber hinaus müssten unternehmensrelevante Regulierungen in Europa weiter vereinheitlicht sowie die europäische Forschungs- und Innovationslandschaft stärker vernetzt werden. Geht es nach EcoAustria, sollte sich auch ein kultureller Wandel hin zu mehr Risikobereitschaft vollziehen, um die Gründerdynamik zu fördern. Um dies zu erreichen, könnte man aus Sicht des Instituts gezielte Bildungsinitiativen ins Leben rufen. "Eine solche Kultur des chancenorientierten Unternehmertums ist zugleich Voraussetzung dafür, dass formelle Reformen ihre volle Wirkung entfalten, da kulturelle Normen bestimmen, wie stark politische Maßnahmen tatsächlich in mehr Unternehmensgründungen und Wachstum münden", sagte EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna dazu.

tpo/cgh

WEB https://ecoaustria.ac.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen