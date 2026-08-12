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12.08.2026 06:31:29
Ecoboard Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ecoboard Industries hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,38 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,220 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 584,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 112,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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