Ecoboard Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ecoboard Industries lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Ecoboard Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,630 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 406,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at