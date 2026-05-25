Ecoboard Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ecoboard Industries stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ecoboard Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,460 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 334,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 18,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,890 INR beziffert. Im Vorjahr waren -10,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 239,05 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 129,65 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at