Ecoclime Group Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ecoclime Group Registered B hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ecoclime Group Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 44,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,140 SEK. Im Vorjahr waren -0,990 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 23,50 Prozent auf 150,80 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Ecoclime Group Registered B 197,12 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at