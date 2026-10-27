Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
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27.10.2026 13:17:21
Ecolab Inc. Profit Retreats In Q3
(RTTNews) - Ecolab Inc. (ECL) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $551.3 million, or $1.95 per share. This compares with $585.0 million, or $2.05 per share, last year.
Excluding items, Ecolab Inc. reported adjusted earnings of $615.4 million or $2.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $4.695 billion from $4.165 billion last year.
Ecolab Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $551.3 Mln. vs. $585.0 Mln. last year. -EPS: $1.95 vs. $2.05 last year. -Revenue: $4.695 Bln vs. $4.165 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.13 To $ 2.23 Full year EPS guidance: $ 8.10 To $ 8.20
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