(RTTNews) - Ecolab Inc. (ECL) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $551.3 million, or $1.95 per share. This compares with $585.0 million, or $2.05 per share, last year.

Excluding items, Ecolab Inc. reported adjusted earnings of $615.4 million or $2.18 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.7% to $4.695 billion from $4.165 billion last year.

Ecolab Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $551.3 Mln. vs. $585.0 Mln. last year. -EPS: $1.95 vs. $2.05 last year. -Revenue: $4.695 Bln vs. $4.165 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.13 To $ 2.23 Full year EPS guidance: $ 8.10 To $ 8.20