Ecolab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ecolab gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 52,23 ARS. Im letzten Jahr hatte Ecolab einen Gewinn von 48,64 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7 041,40 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 533,29 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at