Ecolab mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ecolab hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ecolab 1,66 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,20 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,19 Milliarden USD geschätzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,28 USD gegenüber 7,37 USD im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,08 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 15,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,53 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 16,05 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at