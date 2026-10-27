Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
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27.10.2026 13:36:51
Ecolab Narrows FY26 Adj. EPS Outlook Range - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, Ecolab Inc. (ECL) said it expects adjusted earnings for the fourth quarter in a range of $2.13 to $2.23 per share on sales growth of 12 to 14 percent, with organic sales growth of 6 to 7 percent.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $8.10 to $8.20 per share, narrowed than the prior forecast range of $8.05 to $8.25 per share.
In Tuesday's pre-market trading, ECL is trading on the NYSE at $288.94, up $0.05 or 0.02 percent.
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