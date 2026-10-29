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29.10.2026 06:31:29
Ecolab präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ecolab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Ecolab im vergangenen Quartal 4,69 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ecolab 4,17 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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