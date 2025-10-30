Ecolab verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ecolab hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ecolab hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,17 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ecolab einen Umsatz von 4,00 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at