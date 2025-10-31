|
eCom Infotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
eCom Infotech hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eCom Infotech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,45 Prozent auf 9,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
