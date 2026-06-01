eCom Infotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

eCom Infotech hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat eCom Infotech 16,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,37 INR, nach 0,400 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,53 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 36,54 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at