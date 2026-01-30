eCom Infotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

eCom Infotech hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat eCom Infotech im vergangenen Quartal 7,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eCom Infotech 7,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at