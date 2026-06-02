Ecomb Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ecomb Registered präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 400 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,5 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at