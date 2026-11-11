ECOMIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ECOMIC hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 32,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ECOMIC ein Ergebnis je Aktie von -16,560 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ECOMIC mit einem Umsatz von insgesamt 322,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at