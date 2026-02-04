ECOMIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ECOMIC gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,33 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,19 Milliarden JPY gegenüber 1,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at