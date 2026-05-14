ECOMIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ECOMIC hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 12,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ECOMIC 2,08 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 440,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 24,28 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ECOMIC 9,21 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ECOMIC mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at