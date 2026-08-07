ECOMIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ECOMIC hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 20,25 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,300 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,79 Prozent auf 359,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte ECOMIC 362,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at