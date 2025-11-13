ECOMIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ECOMIC ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ECOMIC die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -24,120 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 315,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 285,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at