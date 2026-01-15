Ecomott: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ecomott hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,57 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,020 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 582,4 Millionen JPY – ein Plus von 8,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecomott 535,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at