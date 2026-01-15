|
15.01.2026 06:31:29
Ecomott: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ecomott hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,57 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,020 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 582,4 Millionen JPY – ein Plus von 8,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecomott 535,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!