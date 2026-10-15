Ecomott gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ecomott hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 28,20 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,40 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,20 Prozent auf 630,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ecomott 973,4 Millionen JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -33,870 JPY. Im Vorjahr waren -6,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,00 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,22 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at