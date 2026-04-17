Ecomott: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ecomott lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,12 JPY, nach 13,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,86 Prozent auf 579,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ecomott 875,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at