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14.07.2026 06:31:29
Ecomott stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ecomott ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ecomott die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ecomott ein Ergebnis je Aktie von -14,680 JPY vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ecomott 424,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 619,0 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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