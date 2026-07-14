14.07.2026 06:31:29

Ecomott stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ecomott ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ecomott die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ecomott ein Ergebnis je Aktie von -14,680 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ecomott 424,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 619,0 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen