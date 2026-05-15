ECONACH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ECONACH hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ECONACH 1,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 696,8 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,12 JPY. Im Vorjahr hatte ECONACH 7,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at