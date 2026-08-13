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13.08.2026 06:31:29
ECONACH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ECONACH hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,900 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 755,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 53,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 491,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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