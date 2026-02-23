Economic Investment Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Economic Investment Trust ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Economic Investment Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,7 Millionen CAD.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,47 CAD, nach 5,03 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Economic Investment Trust im vergangenen Geschäftsjahr 158,31 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Economic Investment Trust 80,65 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at