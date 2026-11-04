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04.11.2026 06:31:28
Economic Investment Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Economic Investment Trust lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Economic Investment Trust ein EPS von 1,36 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Economic Investment Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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