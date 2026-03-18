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Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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18.03.2026 14:06:11

Economists raise UK inflation forecasts after energy costs surge

Bank of England now expected to keep interest rates on hold at its meeting on ThursdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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