13.08.2026 08:45:33

Economy grew in April to June as sun and World Cup helped some UK businesses

The UK economy grew by 0.4% with some firms reporting hot weather and sports helped growth in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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