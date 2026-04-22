Air New Zealand Aktie
WKN: 881317 / ISIN: NZAIRE0001S2
|Für Langstreckenflüge
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22.04.2026 09:11:00
Economy-Komfort neu gedacht: Air New Zealand bringt Liege-Kojen an Bord - Aktie leichter
Ab dem 18. Mai 2026 können Passagiere die Schlafplätze für ausgewählte Langstreckenflüge buchen, eingesetzt werden sie ab November. Herzstück sind sechs übereinander angeordnete Schlafkabinen, die zwischen Economy und Premium Economy in einer Boeing 787-9 Dreamliner eingebaut sind.
Frische Bettwäsche - ohne Krümel
Die Kojen verfügen über Matratzen in voller Länge, frische Bettwäsche, Vorhänge für Privatsphäre sowie gedämpftes Licht, Belüftung und Ladeanschlüsse. Auch gibt es ein Kit mit Schlafmaske und Ohrstöpseln. Gleichzeitig gelten Regeln: Essen und Krümeln sind nicht erlaubt, ebenso die gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen.
Die Airline betonte, dass das System über Jahre entwickelt und mit mehr als 200 Testpersonen erprobt worden sei. Firmenchef Nikhil Ravishankar verweist auf die besondere Lage Neuseelands: Für ein abgelegenes Land sei die Qualität der Reise entscheidend. Mehr Komfort könne dazu beitragen, dass Reisende lange Flugzeiten eher akzeptieren.
"Skynest" zunächst für die Strecke Auckland-New York
Passagiere benötigen weiterhin einen regulären Sitzplatz, können aber zusätzlich eine vierstündige Schlafphase buchen. Diese Zeitfenster seien bewusst an natürliche Schlafzyklen angepasst, damit sich Reisende ausruhen könnten, ohne abrupt geweckt zu werden, betonte die Airline. Buchbar ist das "Skynest" zunächst für die Strecke Auckland-New York - mit rund 17 Stunden eine der längsten Flugverbindungen der Welt.
Die Air New Zealand-Aktie gab am Mittwoch letztlich 1,11 Prozent auf 0,45 Neuseeländische Dollar ab.
/cfn/DP/nas
AUCKLAND (dpa-AFX)
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