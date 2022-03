ECOonline präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ECOonline präsentierte in der am 28.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115,0 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 95,0 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 427,00 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 299,68 Millionen NOK im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,624 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 424,36 Millionen NOK taxiert.

