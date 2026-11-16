Ecopetrol Aktie
WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091
|
16.11.2026 15:44:41
Ecopetrol: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 13, 2026, Ecopetrol (NYSE:EC) reported an 86% year-over-year increase in net income. The energy business relies on refining flexibility to cushion declines in mature crude fields. Three takeaways from management explain where the company is headed.
Refining margin reached $45.6 per barrel during the third quarter of 2026, providing a buffer against maturing domestic oil fields. This operational strength generated higher profits while planned maintenance was underway.
The acquisition of Brava Energia gives the company a growth footprint outside Colombia. Managing the asset requires integrating financial planning while prioritizing return on capital over volume growth.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)
|
11.11.26
|Ausblick: Ecopetrol vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.11.26
|Ausblick: Ecopetrol stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Ecopetrol legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Ecopetrol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ecopetrol SA (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ecopetrol SA (spons. ADRs)
|13,60
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.