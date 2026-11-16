Ecopetrol: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 13, 2026, Ecopetrol (NYSE:EC) reported an 86% year-over-year increase in net income. The energy business relies on refining flexibility to cushion declines in mature crude fields. Three takeaways from management explain where the company is headed.

Refining margin reached $45.6 per barrel during the third quarter of 2026, providing a buffer against maturing domestic oil fields. This operational strength generated higher profits while planned maintenance was underway.

The acquisition of Brava Energia gives the company a growth footprint outside Colombia. Managing the asset requires integrating financial planning while prioritizing return on capital over volume growth.

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