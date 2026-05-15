Ecopetrol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ecopetrol hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at