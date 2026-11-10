Ecopetrol Aktie

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WKN DE: A0Q9ZL / ISIN: US2791581091

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10.11.2026 11:37:58

Ecopetrol Prices $2 Bln Notes Offering To Refinance Debt

(RTTNews) - Ecopetrol S.A. (EC), a Colombian integrated energy company, on Tuesday said it has priced its $2 billion offering of 7.875% notes due 2034.

Ecopetrol plans to use the proceeds to redeem $810 million of its outstanding 8.625% notes due 2029 andpay off the short-term financing used to fund its acquisition of an equity interest in Brava Energia S.A. on August 17, 2026.

The company said the transaction will replace existing debt without increasing overall indebtedness, while reducing near-term maturities and refinancing risks.

Settlement of the notes is expected on November 12.

On the NYSE, Ecopetrol shares were down 0.32% in pre-market trading after closing at $15.61 on Monday.

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