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06.11.2026 06:31:28
Ecopetrol SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ecopetrol SA hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 121,61 COP gegenüber 62,30 COP je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36 000,00 Milliarden COP – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecopetrol SA 29 751,00 Milliarden COP erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 95,22 COP je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 32 355,43 Milliarden COP gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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