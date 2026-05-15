Ecopetrol SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ecopetrol SA hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 70,21 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 76,05 COP je Aktie erzielt worden.

Ecopetrol SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28 625,00 Milliarden COP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31 365,00 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at