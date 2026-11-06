Ecopetrol zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ecopetrol veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,26 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,43 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2076,06 COP gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 33 929,06 Milliarden COP gesehen.

Redaktion finanzen.at