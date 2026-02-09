|
09.02.2026 06:31:29
Ecoplast: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ecoplast hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 4,07 INR. Im letzten Jahr hatte Ecoplast einen Gewinn von 7,08 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 360,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 333,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
