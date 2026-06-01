Ecoplast gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ecoplast hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,55 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 573,7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 76,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 324,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 25,27 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ecoplast 27,81 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ecoplast in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 75,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,21 Milliarden INR im Vergleich zu 1,26 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at