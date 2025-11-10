Ecoplast informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ecoplast lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 5,86 INR gegenüber 5,85 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 303,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at