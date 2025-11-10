|
10.11.2025 06:31:29
Ecoplast informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ecoplast lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 5,86 INR gegenüber 5,85 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 303,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
