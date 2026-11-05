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05.11.2026 06:31:28
Ecoplast legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ecoplast hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Ecoplast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 739,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 106,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 357,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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