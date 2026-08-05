ECOPRO MATERIALS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ECOPRO MATERIALS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 182,38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -480,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 178,79 Milliarden KRW gegenüber 78,07 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at