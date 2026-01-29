29.01.2026 06:31:29

ECOPRO MATERIALS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ECOPRO MATERIALS hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1145,77 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -81,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ECOPRO MATERIALS einen Umsatz von 88,09 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 565,72 KRW. Im Vorjahr waren -618,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ECOPRO MATERIALS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 392,51 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 299,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen