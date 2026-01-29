ECOPRO MATERIALS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ECOPRO MATERIALS hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1145,77 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -81,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ECOPRO MATERIALS einen Umsatz von 88,09 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 565,72 KRW. Im Vorjahr waren -618,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ECOPRO MATERIALS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 392,51 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 299,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at