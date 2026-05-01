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01.05.2026 06:31:29
ECOPRO MATERIALS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ECOPRO MATERIALS hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 358,18 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -105,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
ECOPRO MATERIALS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,53 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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