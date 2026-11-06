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06.11.2026 06:31:28
ECOPRO MATERIALS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ECOPRO MATERIALS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1283,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2311,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
ECOPRO MATERIALS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 186,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 63,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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